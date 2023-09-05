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Глас народа

Жители поселка Мичуринского не могут выехать с улицы Бийской

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Жители поселка Мичуринского, расположенного на территории Пензы, попросили отрегулировать светофор при выезде с Бийской на улицу 40 лет Октября.

«6 секунд - это полный беспредел. Или сделайте объездную дорогу, чтобы ул. Бийская так не стояла. Из-за этого моста жителям п. Мичуринского и людям, которые работают на ул. Бийской, одна только головная боль. Вы только посмотрите... Кроме возмущения, нет слов», - написала пользовательница Мария В. на странице губернатора во «ВКонтакте».

Женщина приложила к своему сообщению запись, на которой видно, что цепочка из автомобилей, водители которых стремятся выехать на дорогу, соединяющую Кривозерье с Терновкой, растягивается на несколько сотен метров.

«У нас пробка только растет. Скоро, как в Москве, часами стоять будем, чтобы выехать», - с горечью отметила Мария.

Одни водители сообщают, что светофор настроен на 6 секунд, другие - на 16. В любом случае, времени людям катастрофически не хватает.

Представитель регионального минстроя около 18:00 заявил, что специалисты выехали на место «для регулировки светофорного объекта в целях последующей нормализации дорожной обстановки».

Видео Марии В.

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