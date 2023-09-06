Для снижения нагрузки на выезд с ул. Бийской изменили схему движения

06.09.2023 | 16:13

Во вторник, 5 сентября, в Пензе после масштабной реконструкции открылась дорога между Кривозерьем и Терновкой. 6-го числа водителей предупредили об изменении схемы движения по ее участку.

«Теперь, двигаясь со стороны ул. Перспективной, повернуть на ул. Бийскую и затем в поселок Мичуринский можно с основной дороги, а также по старому направлению через ул. Шемышейскую.

При движении от ул. Рябова в сторону автомобильной дороги Тамбов - Пенза рекомендуем водителям двигаться по указателю «Ул. 40 лет Октября», заезжая на путепровод, и использовать новое направление», - обратились к автомобилистам в пресс-службе регионального минстроя.

Таким образом планируют снизить нагрузку на участок со стороны поселка Мичуринского с высоким транспортным потоком.

Накануне вечером и утром 6 сентября водители жаловались на серьезные заторы при выезде с улицы Бийской. По их словам, пробка начиналась прямо от поселка и растягивалась на несколько километров. Многие опоздали на работу, учебу и запланированные мероприятия.