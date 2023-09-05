Зарплата работников пензенских госучреждений еще подрастет

В Пензенской области планируют еще раз проиндексировать зарплату работникам государственных учреждений. Соответствующее постановление правительства проходит антикоррупционную экспертизу.
С 1 октября этого года должностные или базовые оклады, ставки заработной платы, финансируемые из регионального бюджета, увеличатся на 4%.
Согласно документу, при индексации размеры окладов и ставок округлят до целого рубля в сторону увеличения.
Министерству финансов области поручено изыскать дополнительные средства на реализацию этого постановления.
Оклады и ставки работникам пензенских госучреждений повышали с 1 июля. Они подросли на 5,5%.
▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀
▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀