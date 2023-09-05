Зарплата работников пензенских госучреждений еще подрастет

05.09.2023 | 12:32

В Пензенской области планируют еще раз проиндексировать зарплату работникам государственных учреждений. Соответствующее постановление правительства проходит антикоррупционную экспертизу.

С 1 октября этого года должностные или базовые оклады, ставки заработной платы, финансируемые из регионального бюджета, увеличатся на 4%.

Согласно документу, при индексации размеры окладов и ставок округлят до целого рубля в сторону увеличения.

Министерству финансов области поручено изыскать дополнительные средства на реализацию этого постановления.

Оклады и ставки работникам пензенских госучреждений повышали с 1 июля. Они подросли на 5,5%.