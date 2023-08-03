Работникам пензенских госучреждений повышают зарплату

В Пензенской области работникам государственных учреждений, финансируемых из регионального бюджета, повышают зарплату.
Постановление правительства об индексации было подписано его председателем Николаем Симоновым 31 июля.
Увеличение производится в целях реализации трудовых прав работников на повышение уровня заработной платы, говорится в документе.
Оклады и ставки проиндексируют на 5,5 процента с 1 июля 2023 года.
Соответствующие изменения будут внесены в положения об оплате труда. При индексации размеры окладов и ставок округлят до целого рубля в сторону увеличения.
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