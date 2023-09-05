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Общество

«Территория жизни»: квартиры с отделкой и платежом от 10 000 руб.

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Группа компаний «Территория жизни» в партнерстве с банком ВТБ предлагает выгодные условия покупки. Приобретая квартиру в ЖК «Лугометрия», клиент получает готовую отделку в подарок и комфортный платеж по ипотеке или в рассрочку.

Речь идет о строениях № 13 и 14. Привлекательная цена от 2,6 млн рублей и ставка по ипотеке от 4,5% годовых * превратят сделку в хорошую инвестицию.

К примеру, при покупке просторной однокомнатной квартиры платеж будет составлять от 10 506 рублей в месяц - вполне допустимая сумма для инвестора **.

Желающие переехать в «Лугометрию» всей семьей могут приобрести «трешку», платеж за которую будет равен 18 386 рублям. Клиенты получают приемлемую сумму и квартиру, готовую к заселению сразу после получения ключей ***.

«В рамках специального предложения «Отделка в подарок» застройщик снижает стоимость квадратного метра и предоставляет чистовую отделку Smart Pro в подарок ****. В нее входят ламинат светлых тонов, обои под покраску, натяжные потолки с точечными светильниками, межкомнатные двери, укомплектованный сантехникой и выложенный плиткой санузел, стиральная машина, кухонный модуль. Вам не нужно тратить время и, главное, дополнительные средства на ремонт. В ближайшем будущем вы сможете использовать ее для сдачи, а полученную ренту отдавать в качестве ежемесячного платежа. Или можете сами переехать в динамично развивающийся район», - рассказала коммерческий директор ГК «Территория жизни» Оксана Маркова.

У клиентов есть возможность выбрать для себя разные варианты планировок классического и евроформата. Увеличенные окна и высокие потолки создадут простор в квартире.

Качество домов от ГК «Территория жизни» уже оценивали покупатели. «Рады, что получили ключи от нашей новой квартиры! Дом прекрасный, с современными стилем фасадов и подъездов. А самое главное - то, что квартира уже с отделкой», - поделилась впечатлениями новосел Анна.

В жилом комплексе будут школа, детские сады, магазины, крупные торговые точки, салоны красоты, фитнес-центры, спортивные площадки. Уже идет строительство духовного центра «Лугометрии» - православного храма преподобного Вениамина Печерского.

Главной особенностью «Лугометрии» станет пешеходный бульвар, который объединит все дворы и важные инфраструктурные объекты. По задумке архитекторов, на бульваре предусмотрено несколько зон для разных активностей: амфитеатр для выступлений, площадка для занятий воркаутом, лаундж-зоны для желающих поработать на свежем воздухе, опоясывающие весь комплекс велодорожки с пунктами починки, дорожки с несколькими видами покрытий - будет место как для спокойных прогулок, так и для активных занятий.

«Создавая бульвар, мы прежде всего думали о комфорте жителей, чтобы каждый мог выйти из дома и в течение нескольких минут в удобном темпе добраться до любой точки района пешком. Здесь нет автомобильных дорог, препятствий, заборов - можно спокойно гулять с ребенком, семьей. И, конечно, для нас важно подчеркнуть связь города и природы. Поэтому в зеленых зонах бульвара будут высажены все виды растений: кустарники, деревья, газон», - поделился планами главный архитектор, генеральный директор ООО «Среда» Андрей Веретехин.

Всего в жилом комплексе будет восемь дворов, у каждого из которых свой стиль и цветовая гамма. Внутри - пространства для разных видов деятельности.

Проект группы компаний «Территория жизни» не раз отмечался на федеральном уровне. В 2021 году жилой комплекс вошел в топ-5 лучших инвестиционно привлекательных проектов России на конкурсе Urban Awards, а также получил главную премию в категории «За лучший нейминг объекта».

Можно уже сейчас оформить выгодную сделку, купив квартиру с готовой отделкой и выгодным платежом. По телефону 203-000 менеджер ответит на любые вопросы и поможет с оформлением сделки. Также оставить заявку можно здесь.

Подробности о других акциях - на сайте территорияжизни.рф или в офисах, которые работают без выходных и перерывов по адресам: ул. 65-летия Победы, 29 (с 9:00 до 21:00); ул. Ульяновская, 91а (с 9:00 до 18:00).

* Ипотеку предоставляет банк ВТБ (ПАО), генеральная лицензия № 1000 от 08.07.2015. Первоначальный взнос - от 15%.Срок кредита - до 30 лет, ставка - 4,5% после ввода дома в эксплуатацию. Минимальная сумма кредита - от 600 тыс. руб. Действие распространяется на строения № 13 и 14 ЖК «Лугометрия» по адресу: г. Пенза, ул. Побочинская. Проектная декларация - на сайте наш.дом.рф. Застройщик - ООО СЗ «Лугометрия 8».

** Расчет произведен для 1-комнатной квартиры площадью 32,4 кв. м в строении № 13 ЖК «Лугометрия» по адресу: г. Пенза, ул. Побочинская. Проектная декларация - на сайте наш.дом.рф. Застройщик - ООО СЗ «Лугометрия 8».

*** Расчет произведен для 3-комнатной квартиры площадью 75,6 кв. м в строении № 13 ЖК «Лугометрия» по адресу: г. Пенза, ул. Побочинская. Проектная декларация - на сайте наш.дом.рф. Застройщик - ООО СЗ «Лугометрия 8».

**** Название акции - «Отделка в подарок». Клиент может приобрести квартиру с отделкой Smart Pro, в которую входят межкомнатные двери, натяжные потолки, настенная и напольная плитка, натяжные потолки, стиральная машина, кухонный модуль, ламинат. В акциях участвуют квартиры в строениях № 13 и 14 ЖК «Лугометрия» по адресу: г. Пенза, ул. Побочинская. Проектная декларация - на сайте наш.дом.рф. Подробности - на сайте территорияжизни.рф и по телефону 203-000.

Реклама. Заказчик - ООО «КМ». Застройщик - ООО СЗ «Лугометрия 8».

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