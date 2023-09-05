«Пензавтодору» поручили навести чистоту на ул. Московской

МБУ «Пензавтодор» приведет в порядок отремонтированные участки улицы Московской - от Максима Горького до «Высшей лиги» и от Суворова до Бакунина.
Соответствующее поручение на аппаратном совещании дал глава города Александр Басенко.
Тепловые работы на данных отрезках уже окончены, плитка уложена, ограждение демонтировано - пора заняться благоустройством.
«Привести в порядок приствольные круги, промести переходную зону, обследовать зеленые насаждения для кронирования и опиловки аварийных и сухих деревьев», - перечислили поручения в пресс-службе администрации Пензы.
Доступные для коммунальщиков участки должны преобразиться в ближайшее время.
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