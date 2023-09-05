Педиатр рассказала, что грозит здоровью школьников

05.09.2023 | 08:14

С началом учебного года привычный режим школьников меняется, а нагрузка на организм и нервную систему возрастает.

Педиатр Ольга Татаркина рассказала «Известиям», какие проблемы со здоровьем могут развиваться у детей и подростков и как их избежать.

На эмоциональное состояние детей, особенно первоклассников, сильно влияет необходимость большую часть дня в коллективе, в отрыве от родных, страх разочаровать их, беспокойство за успеваемость.

«Если окружающие взрослые не приложат усилий к созданию психологического комфорта ребенка в школе и дома, то его нервная система может дать сбой. К сожалению, у детей нередко может наблюдаться появление навязчивых движений (тиков), заикания и других невротических реакций. Чтобы этого избежать, родители на первое место должны ставить не учебу, а ребенка», - рассказала Татаркина.

Она обратила внимание, что из-за статичной позы, в которой находится ребенок большую часть школьного времени, возникает большая нагрузка на позвоночник и весь опорно-двигательный аппарат, период активного формирования которого приходится именно на младший школьный возраст. В результате увеличивается риск развития заболеваний позвоночника и суставов. А при искривлении позвоночника страдают и внутренние органы.

Чтобы предупредить развитие сколиоза, необходимо приложить определенные усилия не только самим школьникам, но и их родителям и учителям. Для этого важно правильно организовать двигательный режим детей дома и в школе, обязательно проводить физкультминутки на каждом уроке, особенно в начальных классах. Также важно создавать оптимальные условия для правильной осанки - соотношение высоты столешницы и кресла, освещение и другие.

«Совсем не полезны для детского позвоночника тяжелые нагрузки, особенно несимметричная нагрузка на мышцы спины, например, ношение тяжелой сумки или рюкзака постоянно на одном плече. Занятия оздоровительной гимнастикой и спортом также играют важную роль», - отметила педиатр.

Также Ольга Татаркина напомнила о правильном питании школьников. По ее словам, дети нередко пропускают завтраки из-за отсутствия аппетита по утрам, не всегда полноценно обедают в школе, а после нее могут отдать предпочтение вредным продуктам - чипсам, газировке и другим.

«Если питанию школьника не уделять достаточного внимания, то это несет угрозу здоровью его желудочно-кишечного тракта, а также создает риск дефицита необходимых питательных веществ, витаминов и микроэлементов. Если ребенок голоден, его мозг теряет способность качественно усваивать учебный материал», - отметила врач.