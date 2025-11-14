Выявлен неожиданный фактор ускорения биологического старения

Конфликты с отцом и враждебное поведение по отношению к друзьям в юности могут ускорять биологическое старение - к такому выводу пришли психологи из Университета Виргинии (UVA).
Исследование, которое длилось 17 лет и включало 123 подростков, показало: те, кто в 13–20 лет часто находились в напряженных отношениях с отцами и вели себя агрессивно с близкими друзьями, к 30 годам имели более «старый» биологический профиль. Об этом сообщается на сайте университета.
Для оценки состояния организма ученые использовали комплексный показатель, включающий уровень холестерина, давление, сахар, воспалительные маркеры и белки - один из наиболее точных предикторов долголетия и риска заболеваний. И именно межличностные конфликты, особенно с отцами, сильнее всего были связаны с ускоренным физиологическим «износом».
По словам автора исследования, профессора Джозефа Аллена, конфликт с отцом может восприниматься подростком как более интенсивный и угрожающий, чем с матерью, что повышает стресс и влияет на работу сердечно-сосудистой и иммунной систем. Враждебность к друзьям в 20-летнем возрасте также оказывала значимое влияние, отражаясь на биомаркерах старения спустя годы.
Ученые подчеркивают: трудные отношения в подростковом возрасте - это не просто эмоциональная проблема, а важный сигнал о рисках для долгосрочного здоровья. Формирование здоровой семейной и дружеской среды может играть куда более важную роль в предотвращении преждевременного старения, чем принято считать.
Ранее стало известно, что даже при нормальном среднем давлении его частые перепады могут ускорять дегенерацию мозга.
Источник фото - pxhere.com.
Последние новости
- Наличие техосмотра предложили проверять с помощью дорожных камер
- Россиянин переварил собственный орган и потерял способность ходить из-за одного напитка
- «Пройдут ускоренное обучение и будут служить». В России планируют призвать несколько тысяч резервистов. Куда их направят?
- Раскрыт мотив подростка-поджигателя в московском ТЦ «Авиапарк»
- Россиянам дали советы по увлажнению воздуха в квартире
- Психотерапевт назвала главную ошибку россиян при толковании сновидений
- Уволенный за игру в компьютер на работе экономист отсудил у работодателя 580 тысяч рублей
- Российским туристам дали советы по разблокировке сим-карт после отдыха за границей
- Россиянка лишила десятки домов света из-за мошенников
- Госдума отказалась повысить оклады солдатам-срочникам. Предложение назвали несвоевременным
Народный репортер
Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru
Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001
E-mail редакции: editor@penzainform.ru
e-mail: reklama@penzainform.ru
Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!