Некоторые продукты с плесенью разрешили есть после ее удаления

Испанская организация потребителей и пользователей (OCU) заявила, что если с некоторых продуктов удалить плесень, то их можно есть без опаски. Об этом пишет издание Deia.

Среди разрешенных к употреблению продуктов специалисты из OCU назвали твердые фрукты и овощи, сыры, копченую ветчину и колбасы.

«Их можно есть даже с плесенью, если ее удалить, соскоблив или срезав пораженный участок ножом», - заявили они.

При этом эксперты подчеркнули, что важно удалить не только видимую часть грибка, но еще и участок около 2 сантиметров. Дело в том, что споры плесени распространяются за пределы пораженной зоны, которая видна невооруженным глазом, пояснили они.

Ранее диетолог Марина Макиша оценила безопасность курицы с антибиотиками. По ее словам, эти лекарства действительно применяются на птицефабриках, но на прилавки мясо попадает уже без них.

Источник фото - pxhere.com.

Источник — lenta.ru
