Врач: Хранить лекарства в таблетницах опасно

Лекарственные препараты нужно хранить в оригинальной заводской упаковке. Помещать их в таблетницы небезопасно.

Вне блистера препарат может потерять эффективность. Кроме того, имеется риск образования вредных продуктов распада, пояснила врач-нутрициолог Екатерина Гузман в беседе с изданием «Газета.ru».

«Фармацевтическая промышленность тратит огромные ресурсы на разработку упаковки, которая обеспечивает стабильность лекарственного средства на протяжении всего срока годности. Это не просто «обертка», а сложная инженерная система, защищающая активное вещество от факторов окружающей среды. В инструкции к лекарству, утвержденной Минздравом РФ (или другими регуляторными органами), четко указаны условия хранения. Эти условия всегда относятся к препарату в его оригинальной упаковке. Нарушение этих условий, включая извлечение из первичной упаковки, означает нарушение инструкции производителя. То есть производитель может гарантировать качество и эффективность препарата, когда он хранится в промышленной упаковке», - подчеркнула специалист.

Таблетницы делают из пластика, он не обеспечивает достаточную защиту от света, влаги, кислорода. Если секции с медикаментами открывать ежедневно, то их содержимое постоянно подвергается негативному воздействию внешней среды.

Если без таблетницы никак не обойтись, врач порекомендовала наполнять ее непосредственно перед использованием: к примеру, вечером для следующего дня. Кейс следует постоянно держать в сухом и темном месте и внимательно следить за тем, чтобы он не загрязнялся.

«Наихудший вариант хранения таблеток - это открытая емкость, например блюдце», - предостерегла Екатерина Гузман.

Источник — фото pxhere.com
