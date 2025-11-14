Россиянин переварил собственный орган и потерял способность ходить из-за одного напитка

В Санкт-Петербурге геймер потерял способность ходить, а его поджелудочная переварила сама себя из-за многолетнего употребления энергетиков. Об этом стало известно из сообщения Telegram-канала «112».
Как сообщают авторы портала, 22-летний россиянин пил по несколько банок этого напитка в день на протяжении восьми лет - так молодой человек пытался восстановить бодрость перед многочасовой игрой в шутеры. В результате у юноши сначала диагностировали панкреатит, позднее его состояние ухудшилось.
Оказалось, что из-за заболевания организм пациента перестал вырабатывать фермент, который защищал бы собственную поджелудочную от самопереваривания, и в итоге орган полностью разрушился. После этого, предположительно, из-за воспалительного процесса, у петербуржца отказали ноги — врачи диагностировали полинейропатию.
Россиянин проходит реабилитацию и учится ходить заново.
Ранее сообщалось, что энергетики и газировки стали самыми популярными товарами у российских студентов. Специалисты анализировали продуктовую корзину 300 тысяч человек в возрасте от 17 до 23 лет.
Источник фото - pxhere.com.
Последние новости
- Наличие техосмотра предложили проверять с помощью дорожных камер
- Выявлен неожиданный фактор ускорения биологического старения
- «Пройдут ускоренное обучение и будут служить». В России планируют призвать несколько тысяч резервистов. Куда их направят?
- Раскрыт мотив подростка-поджигателя в московском ТЦ «Авиапарк»
- Россиянам дали советы по увлажнению воздуха в квартире
- Психотерапевт назвала главную ошибку россиян при толковании сновидений
- Уволенный за игру в компьютер на работе экономист отсудил у работодателя 580 тысяч рублей
- Российским туристам дали советы по разблокировке сим-карт после отдыха за границей
- Россиянка лишила десятки домов света из-за мошенников
- Госдума отказалась повысить оклады солдатам-срочникам. Предложение назвали несвоевременным
Народный репортер
Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru
Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001
E-mail редакции: editor@penzainform.ru
e-mail: reklama@penzainform.ru
Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!