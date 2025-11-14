В стране и мире

Россиянин переварил собственный орган и потерял способность ходить из-за одного напитка

В Санкт-Петербурге геймер потерял способность ходить, а его поджелудочная переварила сама себя из-за многолетнего употребления энергетиков. Об этом стало известно из сообщения Telegram-канала «112».

Как сообщают авторы портала, 22-летний россиянин пил по несколько банок этого напитка в день на протяжении восьми лет - так молодой человек пытался восстановить бодрость перед многочасовой игрой в шутеры. В результате у юноши сначала диагностировали панкреатит, позднее его состояние ухудшилось.

Оказалось, что из-за заболевания организм пациента перестал вырабатывать фермент, который защищал бы собственную поджелудочную от самопереваривания, и в итоге орган полностью разрушился. После этого, предположительно, из-за воспалительного процесса, у петербуржца отказали ноги — врачи диагностировали полинейропатию.

Россиянин проходит реабилитацию и учится ходить заново.

Ранее сообщалось, что энергетики и газировки стали самыми популярными товарами у российских студентов. Специалисты анализировали продуктовую корзину 300 тысяч человек в возрасте от 17 до 23 лет.

Источник фото - pxhere.com.

Источник — lenta.ru
