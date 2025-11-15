Мужчина попытался проглотить гигантский бургер и повредил мозг

Опасный челлендж из социальных сетей едва не стоил жизни жителю Греции, который решил съесть гигантский бургер целиком. Об этом сообщает Greek Reporter.
Во время эксперимента мужчина попытался проглотить гигантский бургер, не откусывая и не жуя его. Это привело к мгновенной блокировке дыхательных путей. Никто из окружающих не владел приемом Геймлиха и не смог оказать греку своевременную помощь.
В итоге мужчина попал в больницу в состоянии клинической смерти с последующим повреждением головного мозга и внутренних органов.
Пациент остается в реанимации афинской клиники на аппарате искусственной вентиляции легких, а врачи оценивают его состояние как крайне тяжелое.
В октябре 2023 года сообщалось, что женщина из Великобритании попыталась засунуть в рот слишком много зефира и перестала дышать. Трагическое происшествие случилось во время благотворительного конкурса.
Источник фото - pxhere.com.
Новости по теме
- Новую больницу в Земетчине планируют достроить в 2027 году
- Россиянин переварил собственный орган и потерял способность ходить из-за одного напитка
- Выявлен неожиданный фактор ускорения биологического старения
- В Городищенском районе закупили оборудование в женскую консультацию
- В Москве годовалый мальчик едва не лишился зрения из-за лечения насморка дома
- Врач: Хранить лекарства в таблетницах опасно
- Сложный случай: врачи помогли пензячке родить здорового ребенка
- Названы достоверно повышающие риск развития рака два продукта
- Развеян миф о вреде еды после шести вечера
- Простывших россиян призвали не обтираться водкой
Последние новости
- Россиян предупредили о волне сокращений с начала года
- Госдума захотела запретить продавать детям имитирующие алкоголь напитки
- Некоторые продукты с плесенью разрешили есть после ее удаления
- Потери россиян из-за шринкфляции и уловок продавцов оценили
- В России начали закрывать магазины одежды и обуви
- Раскрыты неожиданные опасности для россиян из-за ограничения работы сим-карт
- Наличие техосмотра предложили проверять с помощью дорожных камер
- Россиянин переварил собственный орган и потерял способность ходить из-за одного напитка
- Выявлен неожиданный фактор ускорения биологического старения
- «Пройдут ускоренное обучение и будут служить». В России планируют призвать несколько тысяч резервистов. Куда их направят?
Народный репортер
Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru
Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001
E-mail редакции: editor@penzainform.ru
e-mail: reklama@penzainform.ru
Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!