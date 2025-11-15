В стране и мире

Мужчина попытался проглотить гигантский бургер и повредил мозг

Опасный челлендж из социальных сетей едва не стоил жизни жителю Греции, который решил съесть гигантский бургер целиком. Об этом сообщает Greek Reporter.

Во время эксперимента мужчина попытался проглотить гигантский бургер, не откусывая и не жуя его. Это привело к мгновенной блокировке дыхательных путей. Никто из окружающих не владел приемом Геймлиха и не смог оказать греку своевременную помощь.

В итоге мужчина попал в больницу в состоянии клинической смерти с последующим повреждением головного мозга и внутренних органов.

Пациент остается в реанимации афинской клиники на аппарате искусственной вентиляции легких, а врачи оценивают его состояние как крайне тяжелое.

В октябре 2023 года сообщалось, что женщина из Великобритании попыталась засунуть в рот слишком много зефира и перестала дышать. Трагическое происшествие случилось во время благотворительного конкурса.

Источник фото - pxhere.com.

Источник — lenta.ru
