В Москве годовалый мальчик едва не лишился зрения из-за лечения насморка дома

В Москве годовалый мальчик едва не лишился зрения из-за лечения насморка дома при помощи промывания носа. Об этом пишет Shot в Telegram.

По словам матери ребенка, ее сын в течение пяти дней страдал от насморка и температуры до 39 градусов. Тогда перед сном родители начали промывать ему нос, что помогло вылечить сопли. Однако уже через четыре дня жар вернулся, а один глаз мальчика опух.

В ходе экстренной госпитализации у ребенка диагностировали воспаление носовых пазух, а также выявили скопление гноя вокруг глаза. Все это создавало угрозу потери зрения.

Врачи удалили гной и прописали прием антибиотиков.

Ранее в Санкт-Петербурге помощь врачей понадобилась младенцу, который истекал кровью из-за проведенного его отцом дома обряда. Как выяснилось, родители мальчика прочитали в интернете, что если перегрызть новорожденному пуповину, то он якобы будет расти здоровым. Однако это едва не привело к смерти ребенка.

Источник фото - pxhere.com.

Источник — lenta.ru
