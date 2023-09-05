На Олимпийской аллее хотят открыть общественный туалет

05.09.2023 | 11:02

В начале Олимпийской аллеи планируют установить общественный модульный туалет. Об этом администрацию города неоднократно просили люди.

«Существующие биокабинки вызывают нарекания со стороны жителей Пензы», - отметили в пресс-службе мэрии.

Сроки установки модульного туалета пока не обозначены.

В мае этого года администрация Пензы опубликовала план-схему того, как может измениться аллея. Предполагается увеличить количество парковок, сделать волейбольную площадку, поставить столы для настольного тенниса, обустроить навесы от дождя, туалеты, кофейни и точки, где продавался бы фастфуд.

Пензенцы вносили свои предложения по благоустройству зеленой зоны. Многие призывали в первую очередь привести в порядок то, что уже имеется.

«Надо что-то сделать с туалетами: неясно, работают они или нет, но запах от них разносится очень сильный», - отметила горожанка.