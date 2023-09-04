Пензячка добилась компенсации за смерть мужа под поездом

Пензячка и ее дочь получили страховую выплату за гибель главы семейства на железнодорожных путях.
Права жительниц города потребовала защитить транспортная прокуратура после обращения старшей из женщин, являющейся инвалидом 2-й группы.
Трагедия случилась в мае 2023 года на 703-м километре перегона между станциями Пенза-I и Арбеково в черте областного центра. Пожилой мужчина переходил железнодорожные пути в неположенном месте перед приближавшимся поездом.
Машинист заметил человека и применил экстренное торможение, но предотвратить наезд не удалось. Пенсионер погиб на месте от полученных травм.
«В соответствии с действующим гражданским законодательством Российской Федерации в такой ситуации владелец источника повышенной опасности (ОАО «РЖД») обязан возместить вред, причиненный таким источником», - сообщили в Приволжской транспортной прокуратуре.
От ОАО «РЖД» потребовали выплатить вдове и дочери погибшего компенсацию и возместить расходы на погребение.
Суд удовлетворил иск транспортного прокурора. Страховая компания выплатила женщинам 180 000 рублей.
▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀
▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀