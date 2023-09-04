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Общество

Пензячка добилась компенсации за смерть мужа под поездом

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Пензячка и ее дочь получили страховую выплату за гибель главы семейства на железнодорожных путях.

Права жительниц города потребовала защитить транспортная прокуратура после обращения старшей из женщин, являющейся инвалидом 2-й группы.

Трагедия случилась в мае 2023 года на 703-м километре перегона между станциями Пенза-I и Арбеково в черте областного центра. Пожилой мужчина переходил железнодорожные пути в неположенном месте перед приближавшимся поездом.

Машинист заметил человека и применил экстренное торможение, но предотвратить наезд не удалось. Пенсионер погиб на месте от полученных травм.

«В соответствии с действующим гражданским законодательством Российской Федерации в такой ситуации владелец источника повышенной опасности (ОАО «РЖД») обязан возместить вред, причиненный таким источником», - сообщили в Приволжской транспортной прокуратуре.

От ОАО «РЖД» потребовали выплатить вдове и дочери погибшего компенсацию и возместить расходы на погребение.

Суд удовлетворил иск транспортного прокурора. Страховая компания выплатила женщинам 180 000 рублей.

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