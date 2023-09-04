На вопросы о питании в школах ответят по номеру горячей линии

Жители Пензенской области могут обратиться на горячую линию с вопросами о школьном питании. Она начала работать с понедельника, 4 сентября.
Об этом сообщили в пензенском центре управления регионом.
Специалисты расскажут, могут ли родители проконтролировать, как и чем кормят их детей в школе, какое меню в образовательном учреждении и достаточно ли оно разнообразно.
Кроме того, пензенцы смогут проконсультироваться по поводу организации здорового питания школьника.
Звонков ждут по номеру регионального управления Роспотребнадзора (8412) 66-09-48.
Горячая линия будет работать до 15 сентября.
▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀
▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀