На вопросы о питании в школах ответят по номеру горячей линии

04.09.2023 | 13:31

Жители Пензенской области могут обратиться на горячую линию с вопросами о школьном питании. Она начала работать с понедельника, 4 сентября.

Об этом сообщили в пензенском центре управления регионом.

Специалисты расскажут, могут ли родители проконтролировать, как и чем кормят их детей в школе, какое меню в образовательном учреждении и достаточно ли оно разнообразно.

Кроме того, пензенцы смогут проконсультироваться по поводу организации здорового питания школьника.

Звонков ждут по номеру регионального управления Роспотребнадзора (8412) 66-09-48.

Горячая линия будет работать до 15 сентября.