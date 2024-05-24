В. Мутовкин: Пусть последний звонок станет началом новых достижений

24.05.2024 | 08:58

В пятницу, 24 мая, председатель Пензенской городской думы Владимир Мутовкин поздравил выпускников с праздником последнего звонка.

«Сегодня для вас волнующий день, который несет радость и вместе с тем светлую грусть: вы расстаетесь со школой, которая была на протяжении многих лет для вас вторым домом. Здесь вы получили необходимые знания, научились преодолевать трудности, нашли настоящих друзей.

Сейчас вы стоите на пороге новой, взрослой жизни. Впереди - серьезное испытание, сдача единых государственных экзаменов. Но, сколько бы испытаний и экзаменов ни приготовила для вас жизнь, никогда не теряйте уверенности в своих силах! Будьте настойчивы в достижении целей, добры и справедливы, терпеливы и внимательны к людям, требовательны к себе и при любых обстоятельствах всегда оставайтесь на высоте.

Убежден, что в недалеком будущем вы внесете свой весомый вклад в процветание родного края, прославив своими достижениями наш город и регион.

Дорогие выпускники, желаю вам успешно сдать все экзамены, конечно же, здоровья, мира, добра, счастья, неугасаемого оптимизма, удачи и успехов в реализации всех замыслов!» - говорится в обращении.