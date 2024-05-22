Военных уговаривают перевести деньги на «безопасный счет»

22.05.2024 | 21:04

Мошенники начали звонить военнослужащим и их близким, пытаясь выманить деньги с помощью известной схемы с безопасным счетом.

Как пишет портал «Объясняем.рф», злоумышленники заявляют жертвам, что из довольствия военных хотят удержать выплату в 195 000 рублей, положенную по указу Президента РФ. Якобы деньги заберут за некое дисциплинарное взыскание или нарушение при выполнении служебных обязанностей.

«В подтверждение своих слов аферисты отправляют в мессенджер «копию выписки» будто бы из приказа департамента финансового обеспечения Минобороны России», - предупредили специалисты.

Уберечь выплату можно, если ее перевести на «безопасный счет». Деньги мошенники обещают вернуть, но вместо этого исчезают.

Специалисты посоветовали жителям Пензенской области быть внимательными, сбрасывать звонок, если они сомневаются в личности говорящего, обращаться по всем вопросом, связанным с финансами, в банк.

«Не забывайте: никаких «безопасных счетов» не существует», - подчеркнули специалисты.