Как зарядить телефон и не устроить пожар?

Вопрос от интернет-пользователя
В последнее время часто вижу новости о пожарах, которые происходят из-за зарядных устройств для смартфонов. Как нужно правильно заряжать телефон?
Ответ специалиста
Как зарядить телефон, чтобы он не испортился и не загорелся, рассказали специалисты портала «Объясняем.рф» и Роскачества.
Для начала следует удостовериться, что зарядное устройство в нормальном состоянии и подходит к смартфону.
«Посмотрите выходные значения силы тока и напряжения у зарядного устройства на упаковке или корпусе - в амперах (A) и вольтах (V) соответственно. Данные должны быть не выше, чем входные значения у смартфона - их вы найдете в инструкции к гаджету или в интернете по названию модели», - рассказали эксперты.
Если в телефон будет поступать слишком много энергии, аккумулятор может не выдержать и воспламениться.
Следует смотреть и на уровень заряда.
«Не ставьте смартфон заряжаться на всю ночь. Важно не давать ему разрядиться в ноль, но и не доводить зарядку до 100%. Лучше всего лавировать между 20% и 80%», - отметили специалисты.
Кроме того, заряжающийся смартфон нельзя класть под подушку и оставлять под палящим солнцем, иначе он перегреется.
Само зарядное устройство не должно быть вставлено в розетку, если им не пользуются.
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