Как зарядить телефон и не устроить пожар?

25.05.2024 | 12:00

Вопрос от интернет-пользователя

В последнее время часто вижу новости о пожарах, которые происходят из-за зарядных устройств для смартфонов. Как нужно правильно заряжать телефон?

Ответ специалиста

Как зарядить телефон, чтобы он не испортился и не загорелся, рассказали специалисты портала «Объясняем.рф» и Роскачества.

Для начала следует удостовериться, что зарядное устройство в нормальном состоянии и подходит к смартфону.

«Посмотрите выходные значения силы тока и напряжения у зарядного устройства на упаковке или корпусе - в амперах (A) и вольтах (V) соответственно. Данные должны быть не выше, чем входные значения у смартфона - их вы найдете в инструкции к гаджету или в интернете по названию модели», - рассказали эксперты.

Если в телефон будет поступать слишком много энергии, аккумулятор может не выдержать и воспламениться.

Следует смотреть и на уровень заряда.

«Не ставьте смартфон заряжаться на всю ночь. Важно не давать ему разрядиться в ноль, но и не доводить зарядку до 100%. Лучше всего лавировать между 20% и 80%», - отметили специалисты.

Кроме того, заряжающийся смартфон нельзя класть под подушку и оставлять под палящим солнцем, иначе он перегреется.

Само зарядное устройство не должно быть вставлено в розетку, если им не пользуются.