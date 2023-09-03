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Общество

Проекта новой маршрутной сети в Пензе пока нет

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Пензенцы продолжают ждать, когда в областном центре представят проект новой маршрутной сети. Предполагалось, что с ним жителей ознакомят в конце лета.

«Министр (информационного развития транспорта и связи области. - Прим. ред.) в интервью от 17 июля 2023 года сказал, что маршрутную сеть представят в августе. Где проект?» - поинтересовался в соцсети «ВКонтакте» горожанин Евгений.

Согласно ответу на обращение, пензенцам придется еще подождать.

«Работа по формированию новой маршрутной сети не завершена на экспертном уровне (данная работа включает в себя в том числе создание графических материалов). Планируемый срок публикации проекта новой маршрутной сети в открытом доступе - 4-й квартал 2023 года», - сообщил представитель минцифры региона.

Он добавил, что в полученных документах, которые станут основой для формирования новых маршрутов, есть рекомендации по оптимизации сети общественного транспорта, класса обслуживающих машин с учетом пассажиропотока и потребностей жителей всех микрорайонов.

Пензенцы давно недовольны работой общественного транспорта. Они жалуются на то, что перевозчики нарушают интервал движения, а после 21:00 сложно добраться до отдаленных от центра районов. Недостаточное количество машин на линии приводит к переполненности автобусов, многим не хватает мест, чтобы уехать.

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