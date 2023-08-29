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Общество

В Пензе из автобуса высадили ребенка, которому не хватило места

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Транспортное сообщение с поселком Мичуринским в Пензе вызывает возмущение у горожан. Автобус № 414 ходит редко, исчезли и маршрутки № 2а.

Так, во вторник, 29 августа, читательница прислала в редакцию сетевого издания «ПензаИнформ» кадры, сделанные на остановке «Бригадирский мост». В объектив камеры попал автобус № 414. Люди набились в него так плотно, что не закрывались двери.

Чтобы уехать, пришлось высадить школьника. «Время 17:30, люди едут с работы домой», - прокомментировала читательница. Она пояснила, что 414-й ходит раз в 40 минут.

На недостаточное количество машин на маршруте, связывающем центр Пензы и Мичуринский, жаловались и на странице губернатора в соцсети «Одноклассники».

«Маршрутка № 2а существует, но их всего 3 машины на маршруте, а 414-й не резиновый, если учесть пассажиров с Мичурина + Бригадирский. А скоро прибавятся школьники и студенты», - написала горожанка Марина.

«№ 2а как не ходил, так и не ходит. Жителей тоже надо понять, машины не у всех, а скоро 1 сентября», - добавила другая пользовательница.

Представитель регионального правительства ответил женщинам, что в работе маршрута № 2а выявили нарушения и теперь думают о выдаче предостережения компании-перевозчику.

«В настоящее время проводятся организационные мероприятия по дополнительному увеличению автобусов на маршруте и сокращению интервала движения», - заверили в правительстве.

Что касается маршрута № 414, то тут также рассматривается вопрос сокращения времени его ожидания пассажирами.

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Источник — видео Елены О.
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