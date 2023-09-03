Пензенец пожаловался, что улицу Рябова заузили при ремонте

03.09.2023 | 13:18

Улица Рябова в Пензе преобразилась после капитального ремонта. Однако некоторым водителям кажется, что проезжая часть стала уже.

Таким мнением поделился горожанин Дмитрий в Telegram-канале администрации Пензы.

«Во всех городах идет расширение проезжей части дороги, а у нас стала уже чем была. Опять наставили заборов, для чего не понятно. Куда зимой снег будут чистить? Тоже не очень понятно. Дорога, ведущая к ДТП в зимний период. Огромные тротуары в промзоне, тоже не понятно. Узкие заезды для фур, тоже не понятно. Минимум парковок и много газонов. Это точно промзона?» - раскритиковал мужчина.

На его обращение отреагировал представитель управления капитального строительства города. Он сообщил, что ремонт не предусматривал расширения улицы и данный параметр не изменился.

«В рамках капитального ремонта проведены работы по устройству тротуаров, которых до этого не было. И установлены вдоль тротуаров ограждения для безопасности пешеходов. Все заезды и примыкания к дороге сделаны в соответствии с проектной документацией, которая получила положительное заключение госэкспертизы», - пояснили Дмитрию.

Работы на улице Рябова завершились в августе. Подрядчик переложил инженерные коммуникации под дорогой, сделал дренаж, сети наружного освещения, хозяйственно-бытовую и ливневую канализацию, восстановил дорожное покрытие.

30 августа стало известно, что на проезжую часть нанесли дорожную разметку.