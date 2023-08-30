На отремонтированной улице Рябова в Пензе появилась разметка

30.08.2023 | 12:35

На улице Рябова в Пензе нанесли дорожную разметку. Об этом в среду, 30 августа, сообщил региональный минстрой.

В августе завершился капитальный ремонт улицы Рябова: подрядчик переложил инженерные коммуникации под дорогой, сделал дренаж, сети наружного освещения, хозяйственно-бытовую и ливневую канализацию, восстановил дорожное покрытие, обустроил тротуары с защитными ограждениями.

Сейчас на объекте выставлены дорожные знаки, проведены мероприятия по благоустройству.

В пресс-службе областного минстроя заявили, что на сегодняшний день двухполосная дорога протяженностью 1 907 метров отвечает всем действующим нормативам.

Капитальный ремонт многострадальной улицы начался весной 2022 года. Цена вопроса составила 311 млн рублей.

По первоначальному плану улицу Рябова должны были сдать к 5 июня 2023-го, однако затем срок перенесли на 20 июля. Это объяснили тем, что при ремонте выявились инженерные сети, отсутствующие в документации. Затем в администрации города сообщили, что контракт с подрядчиком продлили до начала августа.