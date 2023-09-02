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Общество

Эксперты назвали самые легкие для взлома пароли к телефону

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Специалисты института кибербезопасности и цифровых технологий РТУ МИРЭА рассказали РИА Новости о самых частых комбинациях, используемых в качестве пароля к телефону.

«Подавляющее большинство россиян используют простые комбинации. Топ-10 популярности выглядит следующим образом: 1234, 1111, 0000, 1212, 7777, 1004, 2000, 4444, 2222, 6969», - говорится в исследовании.

Эксперты предупреждают: с помощью таких последовательностей цифр можно взломать 22% гаджетов. А комбинация 1234 дает доступ к более чем 10% смартфонов россиян.

Четырехзначный шифр достаточно легко подобрать. Для этого нужно перебрать 10 тысяч вариантов, тогда как для подбора шестизначной комбинации - миллион.

Специалисты также отметили, что еще более ненадежным способом защиты устройства является графический пароль для разблокировки, когда пользователю нужно соединить линиями несколько точек - именно в случае, когда посторонний подглядывает код. Дело в том, что мозг человека лучше запоминает рисунок, а не цифры. Так, треть из контрольной группы студентов смогла с расстояния полутора метров запомнить и воспроизвести графический ключ, вводимый на экране. А вот цифровой код смог подглядеть и запомнить только каждый десятый участник испытания.

«В современном мире смартфон дает доступ к неограниченному объему персональной информации. Пренебрежение правилами цифровой гигиены может привести к потере важнейших данных и денежных средств. Необходимо повышать цифровую грамотность россиян, особенно несовершеннолетних и людей пожилого возраста», - отметил ректор РТУ МИРЭА Станислав Кудж.

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Источник — фото pixabay.com
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