Мошенники начали угрожать скорым отключением света и воды

22.08.2025 | 08:44

Мошенники от имени управляющих компаний или аварийных служб рассылают гражданам сообщения с угрозами скорого отключения услуг ЖКХ: газа, воды, электричества. Проблему они предлагают решить через поддельного телеграм-бота.

Именно туда гражданам, которые хотят избежать отключения коммунальных услуг, следует передать показания счетчиков.

«Бот имитирует интерфейс госсервисов (например, Государственной информационной системы ЖКХ) и под видом проверки запрашивает персональные данные: фамилию, имя, отчество, паспорт, СНИЛС, ИНН, номер телефона», - предупредила «Парламентская газета» со ссылкой на МВД РФ.

После введения данных и показаний, жертвы получают сообщение якобы от Роскомнадзора, в котором говорится, что их личная информация теперь у мошенников. Чтобы избежать проблем, пострадавшим предлагается связаться с сотрудником ведомства по приложенной ссылке. Она ведет на мошеннический ресурс.

Далее аферисты убеждают жертв в своей легитимности и под предлогом защиты сбережений и блокировки кредитов выманивают у них коды из СМС, данные карт, убеждают сделать перевод на «безопасный счет».

В МВД отметили, что сообщения о перехвате данных, взломе аккаунта, подозрительной активности и так далее с просьбой перезвонить или же перейти по приложенной ссылке, как правило, рассылают злоумышленники.

Полученную информацию о необходимости срочно передать показания счетчиков посоветовали перепроверять в управляющей организации.