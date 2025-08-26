Для оставшихся без воды или света пензенцев открыли горячую линию

26.08.2025 | 14:35

Жители региона, недовольные работой ресурсников, могут пожаловаться на горячую линию, организованную прокуратурой Пензенской области.

До 3 сентября вопросы, касающиеся качества предоставления услуг в сфере водо-, тепло-, газо-, электроснабжения и водоотведения, принимают по номеру 8 (8412) 36-80-31. Также выслушают сообщения об отключении ресурсов.

Кроме того, жители региона могут пожаловаться на работу управляющих организаций по телефону 8 (8412) 36-80-27.

«Прием звонков будет осуществляться в рабочие дни: с понедельника по четверг - с 9:00 до 18:00, в пятницу - с 9:00 до 16:45 (с перерывом с 13:00 до 13:45)», - сообщили в областной прокуратуре.

Горячую линию организовали, чтобы защитить права граждан и своевременно принять меры прокурорского реагирования.