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Общество

В Спутнике 1 сентября изменят схему движения

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В пятницу, 1 сентября, в Спутнике изменится схема движения транспорта. Информация об этом появилась на странице ГКУ «Организатор перевозок Пензенской области» в соцсети «ВКонтакте» 31 августа.

Речь идет об участке улицы Алой, от ее пересечения с Олимпийской и до Светлой. Отрезок полностью перекроют на период с 8:00 до 16:00. В этой связи скорректирован маршрут автобусов № 149.

«При движении от остановочного пункта «Ул. Светлая» схема ограничена до улицы Фонтанной», - говорится в сообщении.

Цель изменений - безопасность школьников, которые массово отправятся на линейки и торжества.

Ранее Госавтоинспекция обратилась к родителям с просьбой напомнить детям правила дорожного движения. Количество несчастных случаев с участием несовершеннолетних с началом осени всегда увеличивается.

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