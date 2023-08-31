В Пензе родителей просят напомнить детям правила дорожного движения

31.08.2023 | 17:41

В преддверии 1 Сентября, праздника всех школьников, Госавтоинспекция напомнила жителям Пензенской области, что количество несчастных случаев с участием детей в этот период всегда увеличивается.

«За время летних каникул многие забыли основы безопасного поведения на дороге и отвыкли от интенсивного городского движения. И здесь, в свою очередь, виноваты мы, взрослые, потому что вовремя не напомнили своим детям об элементарных правилах», - отметили в УГИБДД УМВД по Пензенской области.

Иногда сами родители подают негативный пример своим детям, перебегая дорогу на красный свет или в неположенном месте. Делать это категорически нельзя. Важно объяснить ребенку: внезапное появление на проезжей части опасно для жизни и, прежде чем отправиться на другую сторону дороги, следует убедиться, что все машины остановились и пропускают пешехода.

Водителей же в первой половине сентября просят быть бдительнее.

«Проявите дополнительную осторожность и снизьте скорость до минимума вблизи учебных учреждений, во дворах жилых домов и при подъезде к пешеходным переходам», - обратились к автомобилистам представители УГИБДД.

Также при перевозке в машине юных пассажиров нельзя забывать об удерживающих устройствах и ремнях безопасности.

Ранее в Неверкинском районе в ДТП с ЗИЛом и «Ладой-Грантой» пострадали 6 детей, находившихся в легковом авто. После этого сотрудники Госавтоинспекции провели беседу с местными жителями.