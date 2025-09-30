В Пензе наказали водителя Land Rover, чуть не устроившего ДТП

30.09.2025 | 16:07

В Пензе сотрудники Госавтоинспекции нашли и наказали водителя автомобиля Land Rover, который 26 сентября чуть не спровоцировал лобовое столкновение на улице Урицкого.

Ранее в Сети появился ролик, где видно, как иномарку заносит на повороте, она пересекает 2 сплошные и едва не врезается в машину, едущую навстречу.

«По итогам проведенного административного расследования водитель данного транспортного средства был установлен, им оказался житель села Засечного, мужчина 1982 года рождения. Водитель вину признал», - сообщили в областной ГАИ.

На мужчину составили протоколы.

Источник видео и фото - «ЧП Пенза».