В Пензенской области в ДТП пострадали четверо детей

19.05.2024 | 19:18

В Пензенской области в ДТП, которые случились в выходные дни, 18 и 19 мая, пострадали четверо детей.

Об авариях на своей странице в соцсети «ВКонтакте» рассказала детский омбудсмен Елена Столярова.

18 мая в 16:40 на 393-м километре трассы Р-158 Нижний Новгород - Саратов столкнулись автомобили Toyota Corolla под управлением девушки 2003 года рождения и Mercedes-Benz, за рулем которого находился мужчина 1976 года рождения.

В этой аварии получила тяжелые травмы девушка 2007 года рождения. Ее родители, а также 21-летняя сестра погибли. Семья жила в пензенском микрорайоне Заря.

Также Елена Столярова сообщила о ДТП в Кузнецком районе, оно случилось 19 мая. Водитель автомобиля Lifan потерял управление, машина вылетела в кювет.

«Пострадали дети 2010, 2018 и 2020 годов рождения», - рассказала омбудсмен сетевому изданию «ПензаИнформ».

Она обратилась ко всем автомобилистам с просьбой быть внимательными на дороге, соблюдать скоростной режим и правила, беречь свою жизнь и жизнь детей.