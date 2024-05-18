Водители сообщили о ДТП с погибшими под Анновкой

18.05.2024 | 17:51

В субботу, 18 мая, в телеграм-канале пензенских автомобилистов появилась запись с места смертельного ДТП.

По словам очевидцев, авария случилась на участке трассы Нижний Новгород - Саратов неподалеку от деревни Анновки Бессоновского района.

На кадрах видно, что столкнулись 2 легковых автомобиля. Красная машина, над которой поднимается дым, встала на встречной полосе движения. Черный Mercedes развернуло поперек проезжей части. По-видимому, удар был лобовым.

Автор поста проинформировал, что погибли молодой человек и девушка, находившиеся в красном автомобиле. Еще одну пассажирку, сидевшую сзади, зажало, но она жива.

Ранее пензенцы сообщили о том, что на улице Лермонтова в Пензе автомобилист сбил ребенка и уехал с места происшествия.

UPD: В ГУ МЧС России по Пензенской области уточнили, что в автокатастрофе погибли 4 человека, однако с оговоркой, что информация является оперативной и в нее могут быть внесены изменения.

Также в ведомстве сообщили, что информация о ДТП на 393-м километре федеральной автододроги Р-158 поступила в 17:30. Для ликвидации последствий от главного регионального управления МЧС привлекались 6 человек и 2 единицы техники.