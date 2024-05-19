В Бессоновском районе водитель насмерть сбил лося

19.05.2024 | 13:57

На трассе в Бессоновском районе жертвой ДТП стал лось. По словам очевидцев, авария произошла в ночь на воскресенье, 19 мая.

Водитель легковой машины сбил животное между селами Трофимовка и Кижеватово. Видео последствий ДТП опубликовали в соцсети «ВКонтакте».

Автор запечатлел лежащего на дороге сохатого. О пострадавших в ДТП не сообщается.

Ранее стало известно, что в Пензенской области участились случаи гибели диких животных на дорогах. По данным на 5 мая, такие ДТП унесли жизни 4 копытных: 3 лосей и 1 косули. Аварии случились в Пензе (1), Нижнеломовском районе (1) и Пензенском (2). Водители не получили серьезных травм.

«При движении по автодорогам, проходящим через лесные массивы, необходимо быть особенно внимательным и соблюдать скоростной режим во избежание наезда на диких животных», - предупредили граждан в минлесхозе.

Сбившим копытных водителям придется возместить причиненный лесному фонду ущерб. Так, штраф за погибшего под колесами лося составляет 80 000 рублей, за косулю - 40 000 рублей.