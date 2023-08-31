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Общество

В Пензе назвали номера, по которым можно сообщить о наркотиках

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В Пензенской области стартует 20-дневная акция «Сурский край - без наркотиков!». Она начнется с понедельника, 4 сентября, и закончится 24-го числа.

Пензенцев просят сообщать о распространении, изготовлении, перевозке запрещенных веществ по телефонам горячей линии в прокуратуру - 8(8412) 523-523 и полицию - 8(8412) 591-010.

Также в этот период в регионе будут проводить спортивные, культурные, образовательные мероприятия, направленные на пропаганду здорового образа жизни и противодействие наркоугрозе, сообщили в областном правительстве.

Тем временем от пензенцев стало поступать много жалоб на рекламу наркотиков в общественных местах в разных районах областного центра.

Одну из горожанок возмутил плакат на остановке рядом с МРЭО ГИБДД. Другая пензячка видела подобные листовки на остановках у Центрального рынка.

Реклама наркошопов заполонила и Западную Поляну. По словам местного жителя, нанесенные с помощью трафаретов адреса и телефон имеются на множестве домов. Кроме того, злоумышленники активно используют стикеры, которые наклеивают на дорожные знаки и столбы.

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