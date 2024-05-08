Шествие «Бессмертного полка» предложили перенести

08.05.2024 | 08:49

Депутат Госдумы Яна Лантратова считает, что шествие «Бессмертного полка» следует перенести на июль или сентябрь. С таким предложением она обратилась к зампредседателя Совбеза России Дмитрию Медведеву.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на имеющийся в распоряжении документ.

В этом году в России решено не проводить акцию «Бессмертный полк» в виде шествия по соображениям безопасности. Вместо этого предусмотрены иные форматы: размещение портретов ветеранов на баннерах в учреждениях, билбордах, транспорте и одежде.

В 2023 году оно также было отменено. Последний раз акция в формате оффлайн проходила 9 мая 2022-го.

«Предлагается рассмотреть возможность проведения очного шествия «Бессмертного полка» при условии его переноса на более позднюю дату. Например, на 1 июля 2024 года - неофициальный, но широко отмечаемый среди действующих и находящихся в отставке военнослужащих День ветерана боевых действий, или на 3 сентября 2024 года - День Победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны», - говорится в обращении Лантратовой.

Она напомнила, что летом в городах России проходят масштабные концертно-развлекательные мероприятия. По мнению депутата, такие мероприятия говорят о возможности обеспечения безопасности в местах массового скопления людей.

Также Яна Лантратова предложила в рамках шествия поддержать формирование колонн для желающих почтить память погибших во время специальной военной операции.

«Павшие герои наших дней должны по праву занять свое место в рядах «Бессмертного полка» наравне со своими великими предками, победившими германский нацизм», - считает депутат.