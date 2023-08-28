Пензячку возмутила реклама наркотиков рядом с МРЭО ГИБДД

Жителей разных районов областного центра возмущает реклама наркотиков в общественных местах. В понедельник, 28 августа, одна из горожанок пожаловалась на это в редакцию «ПензаИнформ».
«Очень интересует, куда смотрит и смотрит ли вообще администрация города, если подобные рекламные плакаты потихоньку заполоняют остановки (конкретно эта находится рядом с МРЭО ГИБДД), дома и заборы нашего города», - рассказала женщина.
По ее словам, листовки она видит не в первый раз. Люди срывают их, но те появляются вновь и вновь.
«Тут столько молодежи, детей каждый день, а эта реклама и подобные граффити везде на столбах, домах, остановках, магазинах», - возмутилась пензячка.
Другая горожанка видела подобные листовки на остановках у Центрального рынка.
Также ранее сообщалось, что реклама наркошопов заполонила Западную Поляну. По словам местного жителя, нарисованные с помощью трафаретов адреса и телефон имеются на множестве домов. Кроме того, злоумышленники активно используют стикеры, которые наклеивают на дорожные знаки и столбы.
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