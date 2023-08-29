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Общество

После ДТП с 6 детьми в Неверкинском районе устроили встречу

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В Неверкинском районе после ДТП с грузовой машиной ЗИЛ и «Ладой-Грантой» (в последней 6 детей ехали без удерживающих устройств и ремней безопасности) сотрудники Госавтоинспекции встретились с местными жителями.

Авария случилась 17 августа в 16:50 на 6-м километре дороги между селами Неверкино и Карновар. Грузовиком управлял 63-летний водитель, за рулем легкового автомобиля был 36-летний мужчина.

Четырем девочкам, ехавшим в «Гранте» (одной 11 лет, другой 14, двум по 15), потребовалась госпитализация. Сам водитель и еще двое маленьких пассажиров (3-летний мальчик и 6-летняя девочка) были отпущены после оказания медицинской помощи.

На встрече, а на ней собралось более 100 человек, особое внимание уделили перевозке несовершеннолетних.

«Проблема безопасности детей в автомобиле остается актуальной. Детские удерживающие устройства признаны надежными. В случае если ребенок не зафиксирован с помощью такого устройства, даже при незначительных столкновениях или резком торможении он может удариться о различные части внутреннего оснащения автомобиля и получить достаточно серьезные травмы», - предупредил начальник отдела по пропаганде БДД УГИБДД УМВД России по Пензенской области Константин Моисеев.

Также жителям рассказали об уровне аварийности в регионе и основных причинах ДТП. На встрече обсуждалось и качество обустройства, содержания улиц, в том числе вблизи школ и детсадов.

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Источник — видео УГИБДД УМВД по Пензенской области
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