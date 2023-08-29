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Общество

День знаний: куда пензенцы могут сводить детей бесплатно

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В пятницу, 1 сентября, пензенцев приглашают на мероприятия, посвященные Дню знаний и началу учебного года.

Так, в киноконцертном зале «Пенза» пройдет VIII открытый фестиваль детского кино «Солнечный круг». Зрителям покажут новые серии «Ералаша». Режиссер Марина Сулейманова расскажет, как создавались сюжеты и проходили съемки.

Кроме того, посетители ознакомятся с киноработами воспитанников детских анимационных студий. Зареченские «Фантазеры» представят картину «Гном и звезда», а детская инклюзивная студия анимации «МУЛЬТИварка» - фильм «Дрема-дремушка».

«Гостей фестиваля традиционно ждет насыщенная музыкально-развлекательная программа с участием артистов «Пензаконцерта». Открытие фестиваля - в 13:00. Вход свободный», - сообщили в пресс-службе регионального минкульта.

В ЦПКиО 1 сентября посетители смогут принять участие в интерактивных мастер-классах и посетить уроки на свежем воздухе, где им предложат ответить на вопросы по разным предметам и темам.

Гостей ждут выступления талантливых артистов и развлекательные активности. Праздник будет сопровождаться живой музыкой. Начало - в 14:00.

В Детском парке на улице Кронштадтской в Арбекове в 16:00 начнется праздничная программа «Веселый урок».

По словам организаторов, большой общий урок предполагает игры и конкурсы, призы и веселье, музыку и поздравления, а также творческие мастер-классы.

Кстати, погода 1 сентября будет благоприятной для мероприятий под открытым небом и прогулок. Днем вероятны переменная облачность, порывы ветра до 7 м/с. Температура +22...+24 градуса. Вечером она опустится до +17...+21.

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