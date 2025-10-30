Стало известно, какая судьба ждет старую елку с площади Ленина

В 2025 году на главной площади Пензы установят новую искусственную елку. В этой связи у многих горожан возник вопрос, что будет со старой конструкцией - 25-метровой уральской сосной, которая прослужила 10 лет и пришла в негодность.
«Прежняя елка не настолько еще старая. Как ее используют? Можно ее попилить на несколько частей и раздать во дворы или детсады или где-то еще поставить?» - поинтересовался один из читателей PenzaInform.ru.
Редакция направила его вопросы в управление культуры и в четверг, 30 октября, получила ответ от начальника Анны Нестеровой.
Она напомнила, что решение о замене елки было принято после технического обследования, которое показало, что каркас стал ненадежным, а значит, дальнейшая его эксплуатация небезопасна.
«Возможность передачи частей городской елки для установки во дворах или детских садах отсутствует», - говорится в ответе.
По правилам, после списания имущества, снятия его с баланса и разборки вторичное сырье, непригодное для повторного использования, подлежит обязательной сдаче в организации, на которые возложен сбор такого сырья, уточнила Анна Нестерова.
