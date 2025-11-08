За 3 года число жителей Пензы может сократиться на 5 500 человек

08.11.2025 | 15:50

Население Пензы к 2028 году может сократиться на 5 500 человек. Такая цифра приводится в прогнозе социально-экономического развития областного центра на 2026-й и плановый период 2027-2028 годов. Документ размещен на сайте администрации.

В 2025-м население Пензы составляет 486,9 тыс. человек. Далее прогнозируется уменьшение: в 2026-м - до 484,8 тыс., в 2027-м - до 483,3 тыс., в 2028-м - до 481,4 тыс.

При этом предполагается, что численность пензенцев трудоспособного возраста возрастет с 279,5 тыс. в 2025-м до 282,9 тыс. - в 2028-м. Количество горожан старше трудоспособного возраста, наоборот, уменьшится: с 129,7 тыс. в 2025-м до 126,5 тыс. в 2028-м.

В прогнозе приводится и общий коэффициент рождаемости (число родившихся живыми на 1 000 населения). Если сейчас он составляет 6,8, то в 2028-м должен вырасти до 7,2, благодаря планомерному развитию государственных мер поддержки семей.

«Прогнозные значения миграционного прироста на 2025 год - 0,7, на 2028 год - 1,2 тыс. человек, - говорится в документе.

Ранее данные о численности населения областного центра привел Пензастат. На 1 января 2024-го количество горожан составляло 488 299 человек, на 1 января этого года оно уменьшилось до 487 978.

Наибольшее число пензенцев проживает в Октябрьском районе - по последним данным, 167 072 человека. На втором месте - Первомайский (128 739). В Железнодорожном районе насчитывается 106 254 горожан, в Ленинском - 85 913.