Стало известно, где в Пензе 10 ноября не будет света

09.11.2025 | 11:19

В Пензе в понедельник, 10 ноября, в домах на нескольких улицах не будет света из-за плановых ремонтных работ на сетях. В список, опубликованный ресурсниками, попали адреса в центре, Райках, на Шуисте, Бугровке, в Кривозеровке и Сосновке.

С 8:30 до 12:00 без электричества останутся:

- ул. 1-я Дальнереченская, 3, 5-9, 18-32 (четные), 38, 40; ул. 2-я Дальнереченская, 1-6, 8-13, 15, 17, стр. 57 и 58; ул. 1-я Заозерная, 3-8; ул. 1-я Заозерная/Родниковая, 1/24; ул. 2-я Заозерная, 2-4, 6-11, 13, 15, 16/1, 17, 19, 21, 23/6; станция Кривозеровка, стр. 82; ул. Макарова, 19-21, 23-35, 43а, 44, 47, 47а, 49, 70, 99, 106, 109, стр. 102, уч. 27а; ул. Родниковая, 8, 10, 18-21, 23, 25-31, 33, 35, стр. 12 и 63; пер. Родниковый, 2-5; ул. 8 Марта (пос. Мичуринский), 30, 35-51Б (нечетные), 52-55, 55а, 55Б, 55в, 56;

- 1-й пр-д Добролюбова, 9а, 11, 15; 2-й пр-д Добролюбова, 1-3, 5-13, 17-25 (нечетные), стр. 1 909; пр-д Добролюбова, 9; ул. Сосновка, стр. 54.

С 8:30 до 15:30:

- ул. Володарского, 71, 73, 75, 77, 79; ул. Московская, 100, 102, 102Б, 104/55; ул. Суворова, 59а.

С 8:30 до 16:00:

- ул. Весенняя, 13; ул. Горная, 83, 85, 87, 95, 96, 97, 97Б, 100, 100а, 102, 108; ул. Жуковского, 65, 70, 72-75, 77-79, 81-85, 87- 89, 91, 92, 94, 96, 102; ул. Проломная, 30, 33, 33а, 36-38, 40-49, 51, 52, 54-61, 63-79 (нечетные), 85-91 (нечетные); пр-д Проломный, 5;

- ул. Активная, 1, 3а, 4, 6-25, 27-28, 30-38, 40-43; ул. Активная/Проходная, 10/28; 1-й пр-д Димитрова, 1/21, 3, 4, 6-31, 33, 35, 37; ул. Димитрова, 3-28, 30, 32; ул. Долгорукова, 18а; ул. Долгорукова/ул. Димитрова, 25/2а; 4-й Колхозный пр-д, 1, 2; 2-й пр-д Ломоносова, 3, 4, 8, 10, 14; ул. Ломоносова, 11-21 (нечетные), 22-42; 1-й пр-д Матросова, 1-6, 8, 10-22, 24, 26; 2-й пр-д Матросова, 2/39, 3-22; 3-й пр-д Матросова, 2, 2а, 21; Новый пр-д Матросова, 8; пр-д Матросова 1-6; ул. Матросова, 2-19, 21, 27, 30, 32; ул. Проходная, 19, 19/1, 19а; пр-д Узенький, 4; ул. Чаадаева, 35а, 39а, 41а, 51а, 51Б, 51в, 51г, 53а.

С 13:00 до 15:00:

- ул. Б. Бугровка, 49Б, 65Б; ул. Брянская, 21; пр-д Будашкина, 1-16, 18, 20, 24, 26; ул. Гастелло, 20-28 (четные), 29-57, 59, 59а, 61, 63-69; пр-д Маресьева, 20-26 (четные); ул. Маресьева, 34-57, 59-83, 85, 87; ул. Средняя, 89-97 (нечетные), 103-111 (нечетные); ул. Сурикова, 2, 4-29, 31, 32, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 55, стр. 38 и 53; пр-д Челюскина, 5, 7; ул. Челюскина, 1-7, 9-18, 18а, 20, 21, 24, 31, 33, 35, 37, 37а, стр. 39.

С 9:00 до 16:30 (с включением с 12:00 до 13:00):

- ул. Чаадаева, 107, 107а, 103а.