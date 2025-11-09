Общество

Искусственный интеллект вычислил главный фактор долголетия

Искусственный интеллект проанализировал данные людей в возрасте и вычислил главный фактор долголетия. Отчетом поделился Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин в своем канале в Telegram.

ИИ выяснил, что в первую очередь человеку нужно меньше нервничать, а все остальное не так важно.

«Можно правильно есть, заниматься спортом, не пить и не курить. Но если вы живете в постоянном стрессе - уйдете в 60 лет», - отметил Володин.

При этом напряженная работа и финансовые проблемы не главные факторы развития хронического стресса. Он появляется, когда люди живут в конфликте с собой, пытаясь выдавать себя за кого-то другого. В таком случае кортизол разрушает сосуды и иммунитет.

«Первое правило долголетия, по мнению ИИ, - делайте то, что не вызывает внутреннего сопротивления. Ненавидите свою работу, но терпите ради денег? Минус 15 лет жизни. Живете с человеком, которого не любите, из страха одиночества? Минус 10 лет. Общаетесь с людьми, которые высасывают энергию? Минус 8 лет», - рассказал Вячеслав Володин.

Также ИИ посоветовал не откладывать жизнь до пенсии, проводить меньше времени в одиночестве, найти смысл, ради которого стоит просыпаться по утрам, питаться простой натуральной едой, без постоянного подсчета калорий, много ходить пешком, не истязать себя и слышать тело.

