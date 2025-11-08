Общество

Синоптики рассказали о погоде в Пензенской области 9 ноября

Печать
Telegram

В Пензенской области в воскресенье, 9 ноября, не ожидаются осадки. День выдастся не по сезону теплым.

По прогнозу Приволжского УГМС, в ночь на второй выходной температура опустится до 0...+5 градусов. Утром термометр покажет около +4, они будут ощущаться как +2.

Днем ожидается облачная погода с прояснениями. Ветер подует с юго-запада со скоростью 6-11 м/с.

Столбик термометра поднимется до +6...+11 градусов.

Ранее синоптики предупредили, что теплый воздух в регион придет благодаря атмосферным фронтам северо-западных вихрей. Температура будет выше климатической нормы на 3-5 градусов.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️


0
0
0
 


 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!
Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте | Наши соцсети