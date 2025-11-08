Синоптики рассказали о погоде в Пензенской области 9 ноября

08.11.2025 | 16:34

В Пензенской области в воскресенье, 9 ноября, не ожидаются осадки. День выдастся не по сезону теплым.

По прогнозу Приволжского УГМС, в ночь на второй выходной температура опустится до 0...+5 градусов. Утром термометр покажет около +4, они будут ощущаться как +2.

Днем ожидается облачная погода с прояснениями. Ветер подует с юго-запада со скоростью 6-11 м/с.

Столбик термометра поднимется до +6...+11 градусов.

Ранее синоптики предупредили, что теплый воздух в регион придет благодаря атмосферным фронтам северо-западных вихрей. Температура будет выше климатической нормы на 3-5 градусов.