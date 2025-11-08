Обнародованы правила проведения сборов резервистов для защиты НПЗ

Минобороны РФ подготовило правила проведения сборов резервистов для защиты важных объектов, в том числе НПЗ. Соответствующий проект документа размещен на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
Из правил следует, что продолжительность сборов, место и время их проведения установит Минобороны исходя из перечня объектов, которые требуется защищать. Общая длительность сборов не может превышать 6 месяцев.
Количество резервистов, которых требуется привлечь, установит указ Президента РФ.
Участникам сборов предоставят пайки, необходимые вещи и финансовое обеспечения. Они получат средний заработок, им возместят расходы на проезд к военкомату, пункту сбора и обратно, компенсируют траты на съем жилья.
Кроме того, граждане будут получать оклад по воинской должности и месячный оклад по званию. Предусмотрены дополнительные выплаты за службу в сложных климатических или экологических условиях, в отдаленных районах и командировочные.
Неработающим и не состоящим на учете в службе занятости участникам сборов положена выплата, соответствующая МРОТ.
Законопроект о привлечении резервистов на защиту критически важных объектов инфраструктуры внесли в Госдуму РФ 23 октября. 4 ноября президент подписал документ.
Новости по теме
- В Лунинском районе женщина вышла замуж за участника СВО ради выплат
- В Сердобском районе установили 5 укрытий для защиты от БПЛА
- В Кузнецке открыли мемориальную доску погибшему на СВО врачу
- В Белинском районе отец и сын ушли на СВО и погасили долги
- В Пензе создадут комиссию по увековечению памяти бойцов СВО
- В храме Шемышейки установили колокол в память о бойцах СВО
- Путин подписал закон о круглогодичном призыве
- Для участников СВО предусмотрели новую льготу
- Пензенский министр объяснил смысл запрета на съемку БПЛА
- Опубликован график приема участников СВО и их семей в ноябре
Последние новости
- В Заречном после благоустройства открыли сквер Демакова
- Эксперт: В России скоро могут ввести вход в интернет по паспорту
- 8 ноября в Пензенской области будет дождливо
- Прокурор Пензенской области проведет личный прием в Малой Сердобе
- На Московской открыли мемориальную доску бывшему прокурору области
- В Госдуме подготовят законопроект о полном запрете вейпов
- В Пензенском районе обнаружен еще один очаг бешенства
- В Пензенской области ЭКО помогло родиться 12 двойням и 1 тройне
- Предложение от «Термодома»: 2-комнатная за 30,7 тыс. в месяц
- Определена дата Губернаторской елки в Пензе
Народный репортер
Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru
Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001
E-mail редакции: editor@penzainform.ru
e-mail: reklama@penzainform.ru
Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!