Обнародованы правила проведения сборов резервистов для защиты НПЗ

Минобороны РФ подготовило правила проведения сборов резервистов для защиты важных объектов, в том числе НПЗ. Соответствующий проект документа размещен на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Из правил следует, что продолжительность сборов, место и время их проведения установит Минобороны исходя из перечня объектов, которые требуется защищать. Общая длительность сборов не может превышать 6 месяцев.

Количество резервистов, которых требуется привлечь, установит указ Президента РФ.

Участникам сборов предоставят пайки, необходимые вещи и финансовое обеспечения. Они получат средний заработок, им возместят расходы на проезд к военкомату, пункту сбора и обратно, компенсируют траты на съем жилья.

Кроме того, граждане будут получать оклад по воинской должности и месячный оклад по званию. Предусмотрены дополнительные выплаты за службу в сложных климатических или экологических условиях, в отдаленных районах и командировочные.

Неработающим и не состоящим на учете в службе занятости участникам сборов положена выплата, соответствующая МРОТ.

Законопроект о привлечении резервистов на защиту критически важных объектов инфраструктуры внесли в Госдуму РФ 23 октября. 4 ноября президент подписал документ.

