Эксперт: В России скоро могут ввести вход в интернет по паспорту

08.11.2025 | 11:53

В России в ближайшем будущем с вероятностью 100% введут вход в интернет по паспорту – через портал «Госуслуги», где полностью налажена система идентификации.

«Технически интегрировать доступ к «взрослому» контенту через учетную запись «Госуслуг» вполне реализуемо. Вероятность введения в России входа в интернет по паспорту именно в 2025-2026 году является высокой», - спрогнозировал в беседе с изданием «Газета.ru» доцент кафедры информационного менеджмента им. профессора В. В. Дика университета «Синергия» Максим Шошин.

По его словам, внедрение единой системы идентификации для всего сегмента Рунета станет масштабной задачей: потребуется изменить работу всех соцсетей, видеохостингов, сайтов.

По мнению Шошина, аргументов в пользу сценария введения доступа в Сеть по паспорту много. Это защита несовершеннолетних от злоумышленников и неприемлемого контента, борьба с ботами, формирование более ответственного поведения в интернете.

Эксперт привел пример Китая, где доступ в Сеть строго контролирует государство. Система фильтрации контента в этой стране называется «Великий китайский файрвол». Она ограничивает вход на определенные сайты или сервисы, которые не соответствуют требованиям внутренней политики.