Полицейские напомнили, какие данные банковских карт нельзя называть

По данным телеграм-канала МВД РФ «Вестник киберполиции», мошенники часто получают доступ к чужим счетам лишь потому, что люди называют им лишнюю информацию. В связи с этим специалисты решили напомнить, какие цифры с банковских карт допустимо сообщать, а какие нет.
Так, для перевода денег можно поделиться следующими данными:
- 16-значным номером с лицевой стороны карты;
- расчетным счетом, к которому привязана карта (20 цифр);
- номером телефона;
- названием банка.
При этом нельзя называть:
- три цифры на обратной стороне;
- ПИН-код;
- пароли и коды для подтверждений операций;
- срок действия карты.
«Иногда для покупок достаточно указать номер карты и срок ее действия, поэтому срок нельзя никому сообщать», - предупредили полицейские.
