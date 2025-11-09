Полицейские напомнили, какие данные банковских карт нельзя называть

09.11.2025 | 13:05

По данным телеграм-канала МВД РФ «Вестник киберполиции», мошенники часто получают доступ к чужим счетам лишь потому, что люди называют им лишнюю информацию. В связи с этим специалисты решили напомнить, какие цифры с банковских карт допустимо сообщать, а какие нет.

Так, для перевода денег можно поделиться следующими данными:

- 16-значным номером с лицевой стороны карты;

- расчетным счетом, к которому привязана карта (20 цифр);

- номером телефона;

- названием банка.

При этом нельзя называть:

- три цифры на обратной стороне;

- ПИН-код;

- пароли и коды для подтверждений операций;

- срок действия карты.

«Иногда для покупок достаточно указать номер карты и срок ее действия, поэтому срок нельзя никому сообщать», - предупредили полицейские.