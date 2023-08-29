Что будет с призывником через 20 дней после неявки в военкомат

Специалисты портала «Объясняем.рф» разъяснили, что будет в случае неявки по повестке в течение 20 дней без уважительной причины.
В этом случае могут быть применены следующие меры:
- запрет на государственную регистрацию физлиц в качестве индивидуальных предпринимателей;
- запрет на постановку на учет в налоговом органе физлица как налогоплательщика;
- приостановление постановки недвижимости на государственный кадастровый учет и (или) госрегистрацию прав;
- ограничение права на управление транспортными средствами;
- запрет на госрегистрацию транспортных средств;
- отказ в заключении кредитного договора, договора займа.
Кроме того, власти субъектов могут установить дополнительные меры воздействия, такие как ограничение на получение выплат, льгот, мер поддержки и иных преференций, установленных в регионе. Ограничения снимаются в течение одного дня после явки в военкомат по повестке.
Полный перечень мер, направленных на обеспечение явки граждан по повесткам, определен Федеральным законом № 53-ФЗ (п. 7 ст. 7.1).
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