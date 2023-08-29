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Общество

Что будет с призывником через 20 дней после неявки в военкомат

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Специалисты портала «Объясняем.рф» разъяснили, что будет в случае неявки по повестке в течение 20 дней без уважительной причины.

В этом случае могут быть применены следующие меры:

- запрет на государственную регистрацию физлиц в качестве индивидуальных предпринимателей;

- запрет на постановку на учет в налоговом органе физлица как налогоплательщика;

- приостановление постановки недвижимости на государственный кадастровый учет и (или) госрегистрацию прав;

- ограничение права на управление транспортными средствами;

- запрет на госрегистрацию транспортных средств;

- отказ в заключении кредитного договора, договора займа.

Кроме того, власти субъектов могут установить дополнительные меры воздействия, такие как ограничение на получение выплат, льгот, мер поддержки и иных преференций, установленных в регионе. Ограничения снимаются в течение одного дня после явки в военкомат по повестке.

Полный перечень мер, направленных на обеспечение явки граждан по повесткам, определен Федеральным законом № 53-ФЗ (п. 7 ст. 7.1).

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