В Пензе открылся объединенный пункт отбора на службу по контракту

17.02.2024 | 11:05

В Пензе открылся объединенный пункт отбора граждан на военную службу по контракту. Он расположен в помещении военного комиссариата Октябрьского и Железнодорожного районов города Пензы (Складская, 19).

Цель создания объединенного пункта - улучшение качества отбора на военную службу по контракту и оперативное решение проблем граждан, желающих вступить в ряды военнослужащих.

Для этого к работе будут привлечены представители УФСИН, УМВД, органов местного самоуправления, учреждений и воинских частей Минобороны РФ.

«Сюда могут обратиться все граждане, желающие поступить на военную службу по контракту, независимо от места регистрации и воинского учета», - пояснили в пресс-службе администрации Пензы.

Летом 2023 года на площадях и в скверах Пензы действовали мобильные пункты отбора на военную службу по контракту. В передвижных павильонах кандидаты могли пройти собеседование, заполнить анкету и оставить заявку на поступление в войска.