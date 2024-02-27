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Общество

Пензенские «тигры» отправились в зону СВО

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Более 70 пензенских «тигров» призваны в Вооруженные Силы России и проходят сейчас срочную службу. Об этом сообщил губернатор Олег Мельниченко на своих страницах в соцсетях в понедельник, 26 февраля.

Двое бойцов отряда содействия полиции «Тигр» решили участвовать в специальной военной операции и подписали контракт.

«За такими юношами и девушками - смелыми, неравнодушными, готовыми трудиться на благо Родины - будущее нашей страны. Чтобы Россия вернула себе принадлежащее ей по праву ведущее место на мировой арене, необходима активная поддержка ее молодых граждан. Я уверен, что эти ребята не подведут», - отметил Олег Мельниченко.

За 2023 год при непосредственном участии «тигров» полицейские пресекли 44 преступления и 1 822 административных правонарушения. Бойцы выходили на дежурство 8 385 раз.

Отряд содействия полиции был создан 9 декабря 2022 года. Сейчас в него входят воспитанники колледжей, техникумов и высших учебных заведений из Пензы, Кузнецка, Заречного, Башмаковского, Бековского, Белинского, Земетчинского, Каменского, Колышлейского, Лунинского, Малосердобинского, Мокшанского, Наровчатского, Нижнеломовского, Никольского, Сердобского, Спасского и Шемышейского районов. Их главная задача - содействие полиции в охране общественного порядка. Задерживать злоумышленников в соответствии с законом молодые люди не имеют права, это прерогатива органов внутренних дел.

В конце января 2024 года было принято решение создать в пензенской школе № 11 детско-юношеское объединение «Тигрята». Школьники не смогут участвовать в охране общественного порядка, но получат знания по профилактике правонарушений и другим направлениям деятельности полиции. С 18 лет они смогут вступить в отряд «Тигр».

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