Житель Каменки не сумел оспорить решение о призыве в армию

13.03.2024 | 18:07

Житель Каменки обратился в суд, требуя признать решение призывной комиссии незаконным. По словам мужчины, он страдает заболеваниями, которые делают его ограниченно годным к военной службе.

Также горожанин потребовал, чтобы призывная комиссия выдала ему направление на медицинское обследование.

Суд установил, что мужчина состоит на учете в отделе военкомата Пензенской области по Каменскому району и имел отсрочку на время учебы.

«Решением призывной комиссии военного комиссариата Каменки он признан годным к военной службе с незначительными ограничениями, призван на военную службу, ему выдана повестка о необходимости явки для отправки к месту прохождения военной службы», - сообщили в пресс-службе Каменского районного суда.

Горожанин заявил, что решение отправить его на службу приняли без учета медицинских показаний, жалоб на здоровье и документов от врачей. По его мнению, призыв в армию для него исключен.

В суде ознакомились с результатами медицинского освидетельствования мужчины, предоставленными документами от врачей-специалистов, диагнозом и подтвердили решение комиссии: призванный годен к службе с незначительными ограничениями.

Заявление гражданина, что с такими заболеваниями он не должен служить, признали предположением, так как оно не было подкреплено соответствующими медицинскими документами.

«Своим правом на прохождение контрольного медицинского освидетельствования и независимой военно-врачебной экспертизы гражданин не воспользовался, в экспертное учреждение самостоятельно не обращался, о проведении независимой военно-врачебной экспертизы в ходе рассмотрения дела не заявлял, в экспертное учреждение не обращался», - перечислили в пресс-службе.

Кроме того, суд учел, что актуальность решения призывной комиссии утрачена, поскольку срок осенне-зимнего призыва 2023 года истек.

В итоге иск отклонили. Призыв на службу признан законным, а в прохождении медкомиссии мужчине отказано.