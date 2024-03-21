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Из жизни

В Пензе 5 новых граждан России отправили в военкомат

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В среду, 20 марта, в Пензе сотрудники полиции, военного комиссариата Ленинского и Железнодорожного районов, а также представители общественных организаций провели рейд «Эмигрант».

Требовалось выявить иностранцев, проживающих в областном центре и получивших российское гражданство, чтобы проверить, встали ли они на воинский учет.

«Во время оперативно-профилактического мероприятия установили местонахождения 5 иностранцев, которые на воинском учете не состояли», - сообщили в военном следственном отделе по Пензенскому гарнизону.

С мигрантами побеседовали и отправили в военкомат.

Рейды «Эмигрант» проводятся в Пензе регулярно. Так, в декабре прошлого года обнаружили четырех иностранных граждан с российскими паспортами, которые не встали на воинский учет.

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Источник — фото ЦВО ВСО по Пензенскому гарнизону
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